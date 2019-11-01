01 Kasım 2019 Cuma 20:37:01 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 21:19:03
"Gri Liste"deki Karker kod adlı Muhacir Duman adlı terörist etkisiz hale getirildi
Van kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, "Gri Liste"de yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı jandarma komando ve jandarma özel harekat timlerince gerçekleştirilen, "KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu" operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 300 bin lira ödülle "Gri Liste"de yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu belirlendi.
(AA)
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