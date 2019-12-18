  • Bist 100
    111074
  • Dolar
    5,9103
  • Euro
    6,5825
  • Altın
    279,1670
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şafak vakti torbacılara baskın: 30 gözaltı kararı Şafak vakti torbacılara baskın: 30 gözaltı kararı
Ünlü sunucu sevdiği adam için hem ekranlara veda etti hem de ülkesini terk etti Ünlü sunucu sevdiği adam için hem ekranlara veda etti hem de ülkesini terk etti
Darbecinin köşkü yeni sahibine uğursuzluk getirdi Darbecinin köşkü yeni sahibine uğursuzluk getirdi
FETÖ'cü polisin gizli yazışmaları Hablemitoğlu suikastıyla ilgili gerçeği ortaya çıkardı FETÖ'cü polisin gizli yazışmaları Hablemitoğlu suikastıyla ilgili gerçeği ortaya çıkardı
Köye dönen gençlere Tarım Bakanlığı tarafından 100 bin TL hibe verecek Köye dönen gençlere Tarım Bakanlığı tarafından 100 bin TL hibe verecek
Yerli araçlar çok yakında hazır! Yerli araçlar çok yakında hazır!
'Kıran 8' operasyonu başlatıldı 'Kıran 8' operasyonu başlatıldı
ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı: Taktik çıkarlarımız için Türkiye ile ilişkilerimize büyük zarar verdik ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı: Taktik çıkarlarımız için Türkiye ile ilişkilerimize büyük zarar verdik
Türkiye'nin büyük bölümü sise teslim Türkiye'nin büyük bölümü sise teslim
Son Dakika... 4 belediye başkanı görevden alındı Son Dakika... 4 belediye başkanı görevden alındı
Yanet Garcia ekranlara veda etti Yanet Garcia ekranlara veda etti
5 ilde FETÖ'cü 18 kişinin yakalanması için operasyon yapıldı 5 ilde FETÖ'cü 18 kişinin yakalanması için operasyon yapıldı
Afrika'nın 'aşırı yoksul' ülkeleri için 53 milyar dolarlık dev hibe Afrika'nın 'aşırı yoksul' ülkeleri için 53 milyar dolarlık dev hibe
Adana'da torbacılara şafak baskını: 30 gözaltı kararı Adana'da torbacılara şafak baskını: 30 gözaltı kararı
Darbeci Hafter'e karşı 8 kent seferberlik ilan etti Darbeci Hafter'e karşı 8 kent seferberlik ilan etti
Uyuşturucu kartelleri terör estirdi: Meksika'da bu yıl 414 polis öldürüldü Uyuşturucu kartelleri terör estirdi: Meksika'da bu yıl 414 polis öldürüldü
Dinar'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştı Dinar'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştı
Fenerbahçe Beko deplasmanda Panathinaikos'a mağlup oldu Fenerbahçe Beko deplasmanda Panathinaikos'a mağlup oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Onyekuru savaşı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Onyekuru savaşı
Beşiktaş'tan Danny Drinkwater bombası Beşiktaş'tan Danny Drinkwater bombası
Luyindama'nın yerine Da Costa Luyindama'nın yerine Da Costa
Karı koca otomobilde korkunç halde bulunmuştu! Çiftin katil zanlıları yargılanıyor Karı koca otomobilde korkunç halde bulunmuştu! Çiftin katil zanlıları yargılanıyor
Vatikan cinsel istismar davalarında 'papalık sırrı'nı kaldırdı Vatikan cinsel istismar davalarında 'papalık sırrı'nı kaldırdı
Anadolu Efes rakip tanımıyor! Anadolu Efes rakip tanımıyor!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Aralık 2019 Çarşamba 09:01:50 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 09:20:54

'Kıran 8' operasyonu başlatıldı

Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3 bin 480 personelin katılımıyla Kıran 8 operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt illerinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca “Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.  

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bahse konu operasyonda Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan 3 bin 480 personelden oluşan  232 operasyonel timin görev aldığı bildirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran Operasyonları'nın kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı. 

İHA

 
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ