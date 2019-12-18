'Kıran 8' operasyonu başlatıldı
Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3 bin 480 personelin katılımıyla Kıran 8 operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt illerinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca “Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bahse konu operasyonda Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan 3 bin 480 personelden oluşan 232 operasyonel timin görev aldığı bildirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran Operasyonları'nın kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.
İHA
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