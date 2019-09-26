26 Eylül 2019 Perşembe 13:01:43 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 13:17:57
Son Dakika: Kıran-4 Operasyonu başladı
Son Dakika: PKK terör örgütüne yönelik Kıran-4 Operasyonu başladı. Operasyon Ağrı-Kars-Iğdır üçgeninde yürütülüyor.
İçişleri Bakanlığı: Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Kıran-4 operasyonu başladı. Kıran 4 operasyonunda, 1125 personel, 75 operasyonel tim görev alıyor. Kıran operasyonları kapsamında 2'si gri listede olmak üzere toplam 48 terörist etkisiz hale getirildi.
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