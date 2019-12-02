02 Aralık 2019 Pazartesi 14:58:41 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 15:04:00
Son Dakika... Katil Esed rejimi pazar yerlerini vurdu: 14 masum sivil hayatını kaybetti
Rejimin İdlip’te masum insanların ölümüne neden olan insanlık dışı hava saldırıları devam ediyor.
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