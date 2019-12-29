29 Aralık 2019 Pazar 14:32:24 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 14:39:45
Son Dakika... Kars'ta korkutan deprem
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 14.20'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Erzurum ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
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