16 Kasım 2019 Cumartesi 17:49:32 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 17:54:13
Son Dakika... Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Semahat Y, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA
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