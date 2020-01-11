11 Ocak 2020 Cumartesi 09:42:28 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 09:43:35
Son Dakika... KAPAN-1 BAGOK Operasyonu Başlatıldı
915 personelin katılımıyla Mardin’de KAPAN-1 BAGOK Operasyonu Başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca, Mardin’de KAPAN-1 BAGOK Operasyonu Başlatıldı. Operasyona Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 915 personel katılıyor
İHA
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