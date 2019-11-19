  • Bist 100
    107529
  • Dolar
    5,7045
  • Euro
    6,3209
  • Altın
    270,1230
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Almanya’daki bakterili et 26 ülkeye yayıldı Almanya’daki bakterili et 26 ülkeye yayıldı
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist SİHA'larla vuruldu Irak'ın kuzeyinde 5 terörist SİHA'larla vuruldu
Japonya'nın en ucuz odalı otelinde kalmanın tek şartı var: Gecenizin YouTube'da canlı yayınlanması Japonya'nın en ucuz odalı otelinde kalmanın tek şartı var: Gecenizin YouTube'da canlı yayınlanması
Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin zararları gideriliyor Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin zararları gideriliyor
Okan Buruk: Cenk Şahin bizim için önemli bir değer Okan Buruk: Cenk Şahin bizim için önemli bir değer
Josef de Souza: Umarım geri dönerim Josef de Souza: Umarım geri dönerim
Rezilliğe doymayan bir Kılıçdaroğlu klasiği daha! Yalanı yine elinde patladı Rezilliğe doymayan bir Kılıçdaroğlu klasiği daha! Yalanı yine elinde patladı
UNICEF: Yemen'de 12 milyon çocuk acil yardıma muhtaç UNICEF: Yemen'de 12 milyon çocuk acil yardıma muhtaç
Hawala nedir? Hawala sistemi ile para transferi nasıl yapılıyor? Hawala nedir? Hawala sistemi ile para transferi nasıl yapılıyor?
FETÖ'cülere yurt dışından yapılan para transferine ağır darbe FETÖ'cülere yurt dışından yapılan para transferine ağır darbe
Kabine toplantısı sonrası önemli açıklama! NATO Zirvesi ile ilgili kritik detay... Kabine toplantısı sonrası önemli açıklama! NATO Zirvesi ile ilgili kritik detay...
BM'den Trump'ın, savaş suçu işlediği iddia edilen askerleri affetmesine tepki BM'den Trump'ın, savaş suçu işlediği iddia edilen askerleri affetmesine tepki
MSB: Mehmetçiğimiz Tel Abyad'da yol kontrollerine devam ediyor MSB: Mehmetçiğimiz Tel Abyad'da yol kontrollerine devam ediyor
Almanya: İsrail'in Filistin topraklarındaki inşası uluslararası hukuka aykırı Almanya: İsrail'in Filistin topraklarındaki inşası uluslararası hukuka aykırı
'Türkiye'de 40 yaş üstü her 5 kişiden biri KOAH hastası' 'Türkiye'de 40 yaş üstü her 5 kişiden biri KOAH hastası'
'Askeri Casuslukta Kumpas' davasında gerekçeli karar açıklandı 'Askeri Casuslukta Kumpas' davasında gerekçeli karar açıklandı
Eşinin son yolculuğuna katılamadı Eşinin son yolculuğuna katılamadı
Otobüste genç kadına sözlü taciz: Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor Otobüste genç kadına sözlü taciz: Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor
Otobüste genç kadını böyle taciz etti: Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor Otobüste genç kadını böyle taciz etti: Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor
Terör örgütü YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı Terör örgütü YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı
Bakan Yardımcısı'ndan 'Dipsiz Göl' açıklaması: Eski haline getireceğiz Bakan Yardımcısı'ndan 'Dipsiz Göl' açıklaması: Eski haline getireceğiz
Tekirdağ'da en büyük ağaçkakan cinsi olan kara ağaçkakan görüntülendi Tekirdağ'da en büyük ağaçkakan cinsi olan kara ağaçkakan görüntülendi
ABD'de Michael Webb adlı adam, 8 yaşındaki bir kızı annesinin yanından kaçırdı ABD'de Michael Webb adlı adam, 8 yaşındaki bir kızı annesinin yanından kaçırdı
Teknede feci ölüm! 15 metre yükseklikten kayalıklara çakıldı... Teknede feci ölüm! 15 metre yükseklikten kayalıklara çakıldı...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Kasım 2019 Salı 18:30:07 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 19:58:37

Kabine toplantısı sonrası önemli açıklama! NATO Zirvesi ile ilgili kritik detay...

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; NATO Zirvesi'nin ardından Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dörtlü Zirve gerçekleştireceğini bildirdi.

Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamlara göre; "3-4 Aralık'ta NATO zirvesi gerçekleştirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız bu zirveye ciddi bir hazırlık yaparak gidecektir. NATO'nun 21. yüzyıldaki konumu, pozisyonu, öncelikleri bakımından bir zihni berraklığın olması gerekiyor. Bu zirvenin NATO'nun geleceğine ilişkin daha berrak, aydınlık bir tablonun çıkmasına vesile olmasını ümit ediyoruz. NATO Zirvesi'nin ardından Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Dörtlü Zirve gerçekleştirecek" ifadelerinde bulunuldu...

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

- Trump'la görüşmede S-400 ve F-35 konusu ile ticarette 100 milyar dolarlık hedef konuşuldu.

- Cumhurbaşkanımızın Senatörle yaptığı görüşmede Türkiye'nin beklentileri iletilmiştir.

- Hem ABD hem de diğer ülkelerde ilişkilerimiz bellidir. Burada karşılıklı çıkarların korunması esastır.

- Barış Pınarı Harekatı yakın tarihin en önemli hadiselerinden biridir. Bu harekatın başarısını gölgeleyecek spekülasyonlardan uzak durulmalıdır.

NATO ZİRVESİ

- Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'ne ciddi bir hazırlık yaparak gidecek. NATO'nun misyonu, vizyonu, 21. yüzyıldaki konumu, bundan sonraki faaliyetleri, tehdit algısı ile ilgili önemli mesajlar verecek.

- Bu zirvenin NATO'nun geleceğine ilişkin daha berrak bir zirve olacaktır. Türkiye ittifakın temel prensiplerine bağlıdır. Fakat öncelikleri konusunda zihni berraklık için olmak gerekir.

DÖRTLÜ ZİRVE

- Fransa, Almanya ve İngiltere ile 4'lü zirve gerçekleştirecek. O zirvede de ikili ilişkiler, coğrafi konuları ele almayı planlıyoruz. Avrupa meslektaşlarımızın bu zirvenin bir defaya mahsus değil düzenli olarak görüşülmesi taraftarılar.

- Sahada birçok zorluk var. 17 Ekim Anlaşması'nın muhatabı ABD ve 22 Ekim Soçi Anlaşması'nın muhatabı Rusya'ya anlaşmaların gereğini yerine getirme çağrımızı yineliyoruz İdlib ile ilgili hassasiyet var.

- İdlib gerginliği azaltma mutabakatına bağlıyız, gereklerini yerine getiriyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelede çalışmalar sürüyor. İyi sonuçlar aldığımızı da görüyoruz. Kuzey Irak'ta Suriye'de ve yurtiçinde operasyonları sürdürüyoruz. Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesi net ve açıktır.

- YPG, DEAŞ'ın geri gelmesini istiyor. Terör örgütünün amacı otonom bir yapı kurmaya çalışmak. Kimliğini gizleyerek Avrupa'ya DEAŞ'ı göstermek istiyor.

- Suriye'de seçim süreci olacak. Burada BM ve diğer ülkelerin kolaylaştırıcı olması gerekiyor.

ABD'DEN İSRAİL'E İŞGAL DESTEĞİ

- Uluslararası hukuku yok sayan bu kararı kabul etmiyoruz. Filistinlilerin hakkını ayak altına alan açıklamayı kınıyoruz. Filistin topraklarının işgal edilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. ABD işgali meşrulaştırmaya çalışıyor. Filistin halkının yanındayız.

- Yıldız Kenter'e rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.

SORU-CEVAP

ABD İLE ÇALIŞMA TAKVİMİ BELLİ Mİ?

- İlk önemli buluşmamız 3-4 Aralık'taki NATO ZİRVESİ

- (ABD ile S-400 gerilimi) Herhangi bir geri adım söz konusu değildir. Bize göre aşılamayacak bir sorun değil, çözümü mümkündür. Savunmada Türkiye alternatifsiz değildir.

- NATO ittifakı içinde olmamız, Rusya ile Çin ile iyi ilişkiler olmamıza mani değildir. Dış politikaya biz 360 perspektif açıdan bakıyoruz.

S-400'LER NE ZAMAN AKTİF OLACAK?

Parçalar önümüzdeki dönemde gelmeye devam edecek. Teknik yazılımlar çalışmaya devam edecek. Kendi başına müstakil savunma bir sistemi olarak kalıcak. Bölgedeki NATO savunma sistemlerine tehdit olması söz konusu değildir. S-400 NATO sistemine entegre edilmeyecek. Bu bir savunma sistemidir. Biz gidip bununla başka ülkeye saldırmayacağız. Türkiye'nin öncelikleri söz konusu olduğunda müttefiklerimizle bunu kurup geliştirmeyi tercih ederiz.

DİPSİZ GÖL

Dipsiz Göl'de yaşanan hadise çok acı durumdur. Bununla ilgili bakanlıklarımız harekete geçtiler. İlgililer görevden alındı ve bölge sit alanı olarak ilan edildi. Adli süreçte suçlalar daha net olarak ortaya çıkacak. Bu alanda toplumsal bilincil gerçekleşmesi önemli. Oluşturulmaya çalışılan algının tersine Türkiye'de yeşil alan sayısı artmaktadır. Buranın korunması için bir takım çalışmalar başladı. Eski doğal haline kavuşması için bakanlıklarımız çalışmalarına başladı.

SİYANÜR ÖLÜMLERİ

Bu bir toplu intihar değil cinayettir. Öldürülme ve öldürme şekli ne olursa olsun. Tabi bu hadiselerin yaşanmaması için bakanlıklarımızı harekete geçirmiş durumdayız. Erişimi kolay bir kimyasal. İyi ve kötü amaçlarla kullanabilen bir kimyasal. Siyanür satışı sonrası takip sistemi kurulacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ