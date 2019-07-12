12 Temmuz 2019 Cuma 10:36:50 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:28:11
Son dakika... Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 49 gözaltı kararı
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 46'sı muvazzaf 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 46'sı muvazzaf 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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