06 Aralık 2019 Cuma 08:02:18 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 08:29:10
9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 36 gözaltı
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İsmet İnönü'nün 12 Ada'yı reddettiği belge ortaya çıktı
- Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat UMH ve TBMM tarafından onaylandı
- Alparslan Kuytul tahliye edildi
- Başkan Erdoğan: Münbiç’te hala verilen sözler tutulmuyor
- Selaları susturmaya çalışan hain general Murat Aygün'e ağırlaştırılmış müebbet