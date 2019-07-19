Son dakika... İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile irtibatlı kişi aranıyor

İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı, 31 kişi aranıyor. Aranan şüphelilerden birinin örgüt yöneticileri Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile irtibatlı olduğu belirlendi.

Kaynak: TRT Haber