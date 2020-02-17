İP'te istifa rüzgarı devam ediyor! Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partideki görevlerinden istifa etti

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kurucuları arasında olduğu İYİ Parti’den istifa etti. Ok’un istifa gerekçeleri arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu’nun HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kitabından sergilenen tiyatro oyununu seyretmeleri de yer aldı.

Açıklamasında, “Sözde sivil toplum örgütü adındaki, emperyalist Soros Vakıflarında görev yapanlar, başkanlık divanında en hassas görevlere getirilmişlerdir” ifadelerine yer veren Ok’un açıklamasının satır başları şu şekilde oldu:

ŞAHSIMDA ŞOK ETKİSİ YARATTI: Genel Başkan durumu bilmesine rağmen bu Soros’çuların partinin en hassas birimlerinde görevlendirilmesinde bir sakınca görmemiştir. Bu olay şahsımda şok etkisi yaratmıştır! Ve 03.09.2019 tarihinde yaptığım yazılı basın açıklaması ile özellikle genel merkez yönetimini de bu konuda eleştirmişimdir. Yine ilk fırsatta genel başkanımızla bire bir yaptığım görüşmede bu uygulamadan dolayı artık partimizin siyasi faaliyetlerine katılmayacağımı ama partiye de zarar vermeyeceğimi ifade ettim. Yine bu görüşmede artık milletvekili adayı da olmayacağımı ve yapılacak ilk genel seçimde aktif siyaseti bırakacağımı da kararlı ve net bir şekilde ifade ettim. Devamla Meclis Başkanlık Divanı’ndaki görevimden de ayrılabileceğimi ifade etmeme rağmen genel başkanımız kararlı bir şekilde devam etmemi istedi. Haliyle siyasi çalışmalarıma seçim bölgemde de son verdim.

ARKADAŞLARIMIN BANA KIRILDIKLARINI DA BİLİYORUM: Partimizin zarar görmemesi adına bu ayrıntıları paylaşmadığım partili arkadaşlarımın yerel de hiçbir siyasi çalışma yapmadığım ve onları yalnız bıraktığım için haklı olarak bana kırıldıklarını da biliyorum. Partimiz yetkili kurulları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olmasından benim de gurur duyduğum CHP ile seçim işbirliği kararı aldı.

İMAMOĞLU HDP’Lİ BELEDİYELERİ ZİYARET ETTİ: İptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra üç hafta Sayın İmamoğlu’na destek vermek için İstanbul’a gittim. Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP’li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde de PKK’lı Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etmiştir. Dahası, başkan eşleri ve ihanet sürecinin akil adamlarından Kadir İnanır ile birlikte PKK sevicisi Demirtaş’ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitmişlerdir. Bütün bunlar artık ortağımız CHP’nin HDP ile adı konulmamış bir ortaklık yaptığının meydana dökülmesidir.

AYRILIK DAHA HAYIRLI: Partimiz Yönetiminin milletvekilleri ile yaptığı ilk toplantıda bu durumdan rahatsız olduğumu ve bunun tarafımdan kabul edilemeyeceğini ifade ettikten sonra “Parti Yönetimin görüşünü sordum.” En yetkili ağızdan verilen cevapla aynen devam edileceğini anlaşılmış oldu. Ve özellikle de bu benim yerel seçimlerde yaşadıklarımdan dolayı kişisel tepkim olduğu gibi bir iddia ile karşı karşıya kaldım. Artık parti yönetimi ile şahsım için son derece hassas ve önemli olan parti politikalarında tamamen ters düştüğümüz görüldü. Bu durumun devam ettirilmesi hem kurucusu olduğum partime hem de şahsıma zarar vermeye başlamıştır. Geriye tek bir çıkış yolu kalmıştır. Üzücü olsa da artık ayrılık daha hayırlı olacaktır.

DAVUTOĞLU VE BABACAN İLE İŞİM OLAMAZ: Ayrıca kamuoyunda yanlış algıların oluşmaması için altını önemle çizerek ifade etmek isterim ki, ne memleketimizin şu an yaşadığı ve yaşanmakta olduğu sıkıntı ve acıların baş müsebbiplerinden olan Sayın Davutoğlu’nun kurduğu parti ile nede Sayın Babacan’ın kuracağı parti ile zerre ilişkim söz konusu olamaz.

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMAYACAĞIM: İlk genel seçimlere kadar seçim bölgem Balıkesir’imizin ve ülkemizin sorunlarını Meclis Genel Kurulundan gündeme taşımaya aynen devam edeceğim. Bu dönem son milletvekilliğimdir. Bundan sonra asla milletvekili adayı olmayacağımı da ifade etmek istiyorum.