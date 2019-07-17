İBB'yi işgal davasında karar!

15 Temmuz darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı işgal davasına ilişkin 43 sanığa müebbet, 10 sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Havalimanında, "Gelen Cumhurbaşkanı da olsa Başbakan da olsa alacaksınız" diyen eski Albay Özdemir'e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Havalimanında, Mahir Ayabak’ın şehit edilmesine ilişkin 4 sözleşmeli erden ikisine ağırlaştırılmış müebbet, ikisine müebbet hapis cezası verildi.

İstinaf, FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında İBB'nin işgal girişimine ilişkin davada, "Anayasa'yı ihlal" suçundan 40 sanığa verilen cezayı uygun buldu.

DHA & AA