Son Dakika... İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

İstanbul Balta Limanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde görevli 2 doktorun aralarında çıkan bıçaklı kavgada 1 doktor hayatını kaybetti. Meslektaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan doktor gözaltına alındı.

İstanbul Sarıyer ilçesinde İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji doktoru Kaan Erol, hasta yakını olduğu söylenen başka bir doktor tarafından 40 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.