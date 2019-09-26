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26 Eylül 2019 Perşembe 14:36:26 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 14:56:48

Son Dakika: İstanbul'da depremde Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı

Son Dakika... Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 6.0büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan depremde Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

Deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

Son Dakika: İstanbul'da korkutan deprem

AVCILAR'DA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

İstanbul'daki deprem sonrası Avcılar'da bir caminin minaresinin yıkıldığı görüldü.

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