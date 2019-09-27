27 Eylül 2019 Cuma 13:44:23 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 13:51:34
Son Dakika: İstanbul'da deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, dün 5.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Silivri'de, bugün saat 13.32'de 3.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.
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