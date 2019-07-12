12 Temmuz 2019 Cuma 12:28:52 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:55:40
Son dakika... İstanbul ve Mersin'de sahte altın operasyonu: 10 kişi yakalandı
İstanbul ve Mersin’de sahte ve ayarı düşük altınları piyasaya süren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul ve Mersin’de sahte ve ayarı düşük altınları piyasaya süren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İHA
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- Son dakika... İstanbul ve Mersin'de sahte altın operasyonu: 10 kişi yakalandı