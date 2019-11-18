Son Dakika... İstanbul sise teslim: Vapur seferleri iptal oldu

İBB Şehir Hatları A.Ş'den yapılan açıklama şu şekilde: Yoğun sis nedeniyle boğazdaki tüm seferlerimiz yapılamamaktadır. Merkezi hatlarımızda seferlerimiz devam etmektedir.

TRAFİKTE ZON ANLAR YAŞANIYOR

İstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler trafikte zorluklarla karşılaşıyor.

Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.

Bu arada, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bir süre aksayan seferler, ilerleyen saatlerde normale dönmüştü.

AA