İstanbul merkezli büyük operasyon: 161 şüpheli hakkında gözaltı kararı erildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'ye illegal yollarla girmiş aralarında yabancı terörist kapsamında bulunan kişilerinde bulunduğu şahıslara sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri ileri sürülen 161 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ARALARINDA KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul merkezli 11 ilde yapılan operasyonda yakalama ve gözaltı kararı çıkarılan kişiler arasında kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.

(DHA)