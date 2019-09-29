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29 Eylül 2019 Pazar 17:30:27 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 17:38:41

Son Dakika: İstanbul’da ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okul yarın tatil

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu

İstanbul Valiliği, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören binalar hakkında açıklama yaptı. 

Açıklamada, "26 Eylül 2019'da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde faaliyete başlayan görevli kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte, AFAD Merkezi’mizce 3.133 hasarlı yapı ihbarı alınmıştır. Bu hasarlı yapılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekipler tarafından süratle incelenmiş ve incelenmeye devam edilmektedir" denildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

EĞİTİM

İlimizdeki 114 okul ve eğitim kurumu için hasar tespit talebinde bulunulmuştur. Bu okul ve eğitim kurumlarında Ön Hasar Tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Bu çalışmalar sonucunda; 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir.

Aşağıda isimleri yazılı bulunan ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulumuzun;

1- Yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır.

2- Bu okullarımızda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

3- Eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan yürütülmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce gerekli planlamalar yapılmıştır.

4- Öğrencilerimizin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü, Saat 14.00’a kadar kamuoyuna duyurulacaktır.

SAĞLIK

Hasar ihbarı yapılan 9 hastanemizden 7’sinin hasarsız, 1’inin az hasarlı, 1 hastanemizin de idari binasının ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir.

DİĞER KAMU BİNA VE TESİSLERİ

Hasar ihbarı yapılan 21 diğer kamu binasının 12’sinin hasarsız, 1’inin az hasarlı, 4’ünün de ağır hasarlı (3’ü Cami, 1’i Cami müştemilatı) olduğu tespit edilmiştir. 4 binada ise incelemeler devam etmektedir.

SİVİL YAPILAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından 767 binada 12.147 bağımsız bölümün incelemesi bitirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda;

9.359 hasarsız,
1.895 az hasarlı,
320 ağır hasarlı,
583 deprem kaynaklı olmayan hasarlı yapı olduğu tespit edilmiştir.

Ağır hasarlı olduğu tespit edilen 320 bağımsız bölüm, ilgili belediyelerce mühürlenmiştir. Bu binaların gerekli emniyet tedbirleri alınarak, belediyeler tarafından yıkımı en kısa sürede sağlanacaktır. Bu yapılarda ikamet eden vatandaşlarımız, kaymakamlık ve belediyeler tarafından misafir edilecektir.

Az hasarlı olduğu tespit edilen 1.895 bağımsız bölüm ise ilgili belediyesince onaylanacak plan ve projeye göre bina sahipleri tarafından güvenli hale getirilecektir."

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