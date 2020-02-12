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12 Şubat 2020 Çarşamba 18:16:00 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 18:30:20

FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü’ye hapis cezası

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü’ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükme

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü’ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

(AA)

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