12 Şubat 2020 Çarşamba 18:16:00 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 18:30:20
FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü’ye hapis cezası
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü’ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükme
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü’ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
(AA)
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