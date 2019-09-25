25 Eylül 2019 Çarşamba 13:15:06 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 13:22:59
Son Dakika... Irak'ın kuzeyine hava operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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