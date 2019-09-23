23 Eylül 2019 Pazartesi 09:05:15 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 09:12:46
Son Dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Avaşin bölgesine yönelik hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatıyla, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 kişi etkisiz hale getirildi.
(AA)
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