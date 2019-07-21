Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu." denildi.