21 Temmuz 2019 Pazar 09:10:21 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 09:46:47
Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu." denildi.
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- Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri imha edildi