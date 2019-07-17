Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.

Bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

AA