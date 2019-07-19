19 Temmuz 2019 Cuma 10:44:26 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:19:04
Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatlarda bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi.
AA
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