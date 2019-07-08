08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:02:37 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:48:41
Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatlarda, PKK bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Son dakika... Hakkari'de silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Türkiye'den Yunanistan'da seçimlerden zaferle çıkan Miçotakis'e seçim tebriği
- Trafikte terör estiren baklavacı Hasan Sel ve Hüseyin Sel ifade vermek için emniyete geldi
- Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi
- MİT'ten diplomatik istihbarat vurgusu... İşte o rapordan dikkat çeken ifadeler