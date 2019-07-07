Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.