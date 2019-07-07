07 Temmuz 2019 Pazar 10:17:27 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:00:40
Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla teröristler tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.
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