20 Eylül 2019 Cuma 08:57:57 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 09:13:35
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika... Pençe-3 Harekatı kapsamında, Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Harekatta bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
(AA)
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