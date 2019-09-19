19 Eylül 2019 Perşembe 16:40:42 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 16:42:13
Son Dakika... Irak kuzeyine hava harekatı: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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