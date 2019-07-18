18 Temmuz 2019 Perşembe 17:02:52 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:52:53
Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Baskan Erdoğan'a taziye telefonu
Irak Cumhurbaşkanı Salih, Başkan Erdoğan’ı telefonla arayarak Erbil’de şehit edilen Başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün düzenlenen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti.
Erdoğan ile Salih arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı.
AA
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