Son Dakika... IMF'nin CHP ve İP ile meşruiyet dışı toplantısına sert tepki: Ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi

CHP'den Faik Öztrak ile İP'li Durmuş Yılmaz'ın gizlice IMF yetkilileriyle görüşmesine IMF Türkiye İcra Direktörü Kaya'dan sert tepki geldi. kaya yaptığı açıklamada "Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi" ifadesini kullandı.

AA