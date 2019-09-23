23 Eylül 2019 Pazartesi 08:08:13 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 08:33:15
Son Dakika... IMF'nin CHP ve İP ile meşruiyet dışı toplantısına sert tepki: Ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi
IMF Türkiye İcra Direktörü Kaya IMF'nin CHP ve İP görüşmesi ile ilgili 'Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi' dedi.
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