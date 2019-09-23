23 Eylül 2019 Pazartesi 13:13:25 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:57:56
Son Dakika: İkitelli'de fabrika yangını
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi çevresinde plastik hammaddelerinin bulunduğu bir fabrikada yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Sanayi sitesinde bulunan 3 katlı plastik fabrikasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin fabrikadaki çalışması sürüyor.
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