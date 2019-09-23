Son Dakika: İkitelli'de fabrika yangını

  • Bist 100
    100180
  • Dolar
    5,7233
  • Euro
    6,2892
  • Altın
    279,0610
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Adana'da sıradan bir gün... Vesikalık çektirmek için gitti, fotoğrafçıyı vurdu! Adana'da sıradan bir gün... Vesikalık çektirmek için gitti, fotoğrafçıyı vurdu!
Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan flaş Thomas Cook açıklaması Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan flaş Thomas Cook açıklaması
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babasından Diyarbakır'daki annelerin "evlat nöbeti"ne destek Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babasından Diyarbakır'daki annelerin "evlat nöbeti"ne destek
AUZEF kayıt yenileme ne zaman yapılır? AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2019 AUZEF kayıt yenileme ne zaman yapılır? AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2019
Gazişehir Gaziantep'ten muhteşem performans Gazişehir Gaziantep'ten muhteşem performans
Antalyaspor'dan hakem hatalarıyla ilgili açıklama Antalyaspor'dan hakem hatalarıyla ilgili açıklama
Turkcell Gelibolu Maratonu 6 Ekim Pazar günü yapılacak! Her katılımcı için fidan dikilecek Turkcell Gelibolu Maratonu 6 Ekim Pazar günü yapılacak! Her katılımcı için fidan dikilecek
Zeljko Obradovic 2 transferi birden açıkladı Zeljko Obradovic 2 transferi birden açıkladı
Suriye hava sahasında uçuş icra edildi Suriye hava sahasında uçuş icra edildi
Prof. Dr. Sönmez: Obeziteyi çözerek diğer hastalıklardan kurtulmak mümkün Prof. Dr. Sönmez: Obeziteyi çözerek diğer hastalıklardan kurtulmak mümkün
Sezaryen ile yapılan doğum bir sonraki gebelikleri riske atmaktadır Sezaryen ile yapılan doğum bir sonraki gebelikleri riske atmaktadır
Alanyaspor-Fenerbahçe kararı belli oldu! Açıkladı... Alanyaspor-Fenerbahçe kararı belli oldu! Açıkladı...
AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan Bahçeli'ye ziyaret AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan Bahçeli'ye ziyaret
Geçen seneki Galatasaray bile mumla aranıyor! Geçen seneki Galatasaray bile mumla aranıyor!
İş arayanların oluşturduğu kuyruk sokağa sığmadı İş arayanların oluşturduğu kuyruk sokağa sığmadı
Danıştay'dan 'yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti' kararı Danıştay'dan 'yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti' kararı
Trabzonspor iç transferde bir bomba daha patlattı Trabzonspor iç transferde bir bomba daha patlattı
Irak'ın kuzeyinde EYP'nin infilak etmesi sonucu iki Mehmetçik şehit oldu Irak'ın kuzeyinde EYP'nin infilak etmesi sonucu iki Mehmetçik şehit oldu
'Tarkan Zamanı' konseri bu gece Harbiye Açıkhava'da 'Tarkan Zamanı' konseri bu gece Harbiye Açıkhava'da
ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de 3 binden fazla sivili öldürdü ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de 3 binden fazla sivili öldürdü
Son Dakika... Devlet Bahçeli'nin hastaneye gitme nedeni belli oldu Son Dakika... Devlet Bahçeli'nin hastaneye gitme nedeni belli oldu
Rusya'daki ABD'li casus 'kayıp olarak' aranıyor Rusya'daki ABD'li casus 'kayıp olarak' aranıyor
Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonu Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonu
Ankara-Sivas YHT'de yüzde 95 ilerleme sağlandı Ankara-Sivas YHT'de yüzde 95 ilerleme sağlandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:13:25 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:57:56

Son Dakika: İkitelli'de fabrika yangını

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi çevresinde plastik hammaddelerinin bulunduğu bir fabrikada yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Sanayi sitesinde bulunan 3 katlı  plastik fabrikasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin fabrikadaki çalışması sürüyor.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ