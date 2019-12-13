13 Aralık 2019 Cuma 22:37:41 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 22:55:26
İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı daha sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.
İçişleri Bakanlığı, İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiği bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu 4 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
(AA)
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