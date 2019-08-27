27 Ağustos 2019 Salı 09:51:31 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 10:04:41
Son Dakika... İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat timlerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda, silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
(AA)
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