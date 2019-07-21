Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Kırsal alandan gelerek Diyarbakır'da faaliyet yürüttüğü tespit edilen terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce merkez Bağlar ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kırsal alandan gelerek şehirde terör örgütünün faaliyetini yürüttüğü tespit edilen BTÖ mensubu Mücahit Yılmaz etkisiz hale getirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Etkisiz hale getirilen teröristin kaldığı yerde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik, silah, mühimmat ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

AA