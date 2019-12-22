İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen operasyonlar ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda fiziki ve ideolojik kırılmalar yaşayan, moral ve motivasyon kaybı her geçen gün artan örgütte çözülmeler hızlandı.

Operasyonlara ailelerin verdiği destek ile yürütülen ikna çalışmaları da eklenince örgütten teslim olanların sayısı son yılların en üst seviyesine çıktı.

Bu kapsamda, PKK/KCK'lı 3 terörist, emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 1 terörist de örgütten kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Öte yandan, 2019'da ikna yoluyla güvenlik güçlerine sığınan terörist sayısının 260'a ulaştığı kaydedildi.

(AA)