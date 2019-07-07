07 Temmuz 2019 Pazar 14:35:35 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 15:08:26
Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Şırnak Gabar Dağı kırsalında silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Şırnak Gabar Dağı kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçisleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
İHA
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