06 Ağustos 2019 Salı 18:47:46 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 18:52:57
Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Hakkari Cilo Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı'nda yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT