30 Temmuz 2019 Salı 11:25:27 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 11:28:36
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Hakkari'deki operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkari Merkez kırsalında bugün, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.
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