16 Temmuz 2019 Salı 19:40:07 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 19:54:00
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında yapılan hava destekli operasyonda 3 terörist, silahları ile etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
AA
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