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29 Aralık 2019 Pazar 21:27:39 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 22:16:55

Bakan Soylu: Bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık

İçişleri Bakanı Soylu, "Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık. Bunun piyasa değeri 15 milyar liradır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık. Bunun piyasa değeri 15 milyar liradır." dedi.

Soylu, PKK'ya yönelik operasyonlara ilişkin, "Son iki yılda 600 telsiz ele geçirdik, 2 bin 700 barınak ve sığınaklarını yok ettik. Sadece bu yıl 70 tonun üzerinde gıda malzemesi ele geçirdik." diye konuştu.

(AA)

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