Son Dakika... İçişleri Bakanı Soylu: 40 bin TL'lik hediye neymiş ben de arıyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Yayın Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenen 105. Dönem Kaymakamlık Kursu açılışına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Soylu, terörle mücadeleye değindi.

"Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız" diyen Soylu, yurtiçindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü söyledi.



HEDİYEYİ BEN DE ARIYORUM, NEYMİŞ?

Soylu çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gelen bir soru üzerine kayyum atanan Mardin Valiliği'nin yaptığı harcamalara ilişkin iddialara değinen Soylu şunları söyledi:

"Bu sorduğunuz soruda böyle bir hediyeyi arıyorum. Mardin Valimiz bu sabah açıklamayı gerçekleştirdi. Bu oraya dönem dönem giden heyetlere yönelik yapılan harcamaların toplam halidir. Herkes açık verebilir ama bizler açık vermemesi gereken insanlarız. Çok cephe ile mücadele ediyoruz. Ucuz işlere paçayı kaptırırsak bu millet bize hesabını sorar. Bunların her birisi uydurulmuş, icat edilmiş ve maalesef kara çal izi kalır kabilinde yapılan işlerdir.

TEFTİŞ TALİMATI

Kimsenin böyle bir şeye ihtiyacı söz konusu değildir. Bununla ilgili özel bir teftiş yaptırıyorum. 2-3 yıl içerisinde bu belediyelere sadece biz değil başka insanlar da gelmiştir. Ben hiç gitmedim, bir kez iftar yemeğine katıldım bir de gençlik merkezine gittim. Bunların hepsi Sayıştay denetiminden geçmektedir. Uzun erimli karşılamaların karşılığı olarak devlet büyükleri geldiğinde yaptırılmış bütçeleme diye düşünüyorum. Terör örgütünü heralde çok acıttık, başka noktadan saldırıyorlar."

"THK YÖNETİMİ BOŞLUKTA"

THK'ya yönelik soruşturmaya da değinen Soylu, şu ifadeleri kullandı: THK meselesi maalesef bir girdaba girmiş meseledir. Bizim bakanlığımızın bünyesinde Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğümüz var. İhbarlar geldiği zaman bu konuda illerdeki birimlerimizle ve merkezimizle seyirci kalmamız mümkün değil. Bu sabah 2019 yılında yaptığımız genel denetimleri kaçının mahkemelere suç duyurusu olarak verildiğini açıkladık. THK yönetimi boşluktadır, 26 Haziran tarihinden itibaren. Orada bir yönetimsel problem var. Mahkemeler ve karşılıklı şikayetler var. Bizim görevimiz bunları inceleyip açıklığa kavuşturmaktır.