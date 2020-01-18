İçişleri Bakanlığı açıkladı! İkna yöntemiyle 5 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu 5 teröristin Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar, bölücü terör örgütü PKK/KCK'da çözülmeyi hızlandırdı.

Operasyonlara ailelerin desteğiyle yürütülen ikna çalışmalarının da eklenmesiyle teslim olmalar son yılların en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylece yılbaşından bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 13'e yükseldi.

(AA)