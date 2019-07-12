12 Temmuz 2019 Cuma 12:37:27 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:48:49
Son dakika... HSK, 9 hakim ve savcıyı FETÖ nedeniyle görevden uzaklaştırdı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince, FETÖ ile irtibatı nedeniyle 9 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince, FETÖ ile irtibatı nedeniyle 9 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı.
AA
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