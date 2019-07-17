17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:04:07 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:22:28
Son dakika... Hrant Dink davasında karar! Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl hapis cezası verildi
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.
AA
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