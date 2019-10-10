Son dakika: HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında, Barış Pınarı harekatına ilişkin açıklamaları nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlattı.

HDP'Lİ PERVİN VE TERÖRE DESTEK VERMİŞLERDİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na ilişkin yazılı açıklama yayımlamış teröristlere karşı yürütülen operasyonla ilgili "Meşru olmayan savaş" yakıştırmasını yapmıştı.