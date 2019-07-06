06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:42:14 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:31:26
Son dakika... Hatay Amanos Dağları kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hatay Amanos Dağları kırsalındaki hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün hava destekli gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. " denildi.
İHA
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