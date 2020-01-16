16 Ocak 2020 Perşembe 08:55:46 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 08:56:46
Son Dakika... Hakurk bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist öldürüldü.
MSB: Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.
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