Son dakika... Hakkari'den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'de bir askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerimiz şehit oldu, bir askerimiz ise yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Hakkari bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde bugün askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı belirtildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
AA
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